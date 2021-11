Calciomercato Juventus, colpo dalla Roma | Arriva per 15 milioni

Calciomercato Juventus, l’affare dalla Roma si potrebbe materializzare a stretto giro di posta: la valutazione si aggira sui 15 milioni.

La sessione invernale di calciomercato è alle porte, e soprattutto i top club sono all’opera per cercare di accontentare le richieste dei rispettivi allenatori: chiaramente a gennaio non saranno possibili grandi investimenti, ma ciò non toglie che non possano concretizzarsi situazioni piuttosto interessanti.

La Juventus, ad esempio, è chiamata a puntellare il proprio centrocampo che, benché contro la Fiorentina sia apparsa in crescita, con Allegri che ha trovato una quadratura con Locatelli e Mckennie, necessita di almeno un rinforzo, soprattutto se dovesse essere ceduto uno degli “esuberi” attualmente in rosa. Tutti gli indizi portano a Ramsey, per il quale era stata ventilata anche l’ipotesi di una rescissione, soluzione che ora come ora appare piuttosto improbabile viste le cifre in ballo in termini di ingaggio. Tuttavia, non è escluso che a gennaio “Madama” non riesca a regalare un nuovo innesto ad Allegri per la zona nevralgica del campo, e in questo senso Mourinho potrebbe “aiutare” i piemontesi.

Calciomercato Juventus, affare dalla Roma: occhi puntati su Villar

Come anticipato già da calciomercato.it, un interessante scenario potrebbe riguardare Gonzalo Villar, che Mourinho ha utilizzato con il contagocce in questo scorcio di stagione, e il cui acquisto potrebbe facilitare l’approdo di Denis Zakaria nella Capitale, altro profilo che ingolosisce e non poco Cherubini. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, la Juve monitora l’evolversi della situazione Villar, pronta ad intervenire nel caso in cui si palesassero i giusti presupposti, già a gennaio: il costo del cartellino, complessivamente, si aggira sui 15 milioni di euro.