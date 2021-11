Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | La risposta “definitiva” all’Arsenal

Calciomercato Juventus, l’intrigo Vlahovic diventa sempre più un rebus: ecco la decisione dell’attaccante della Fiorentina sull’Arsenal.

Sarà il tormentone delle prossime sessioni di negoziazioni, e il leit motiv relativo alla futura destinazione di Dusan Vlahovic è già partito.

L’attaccante classe ‘2000 dei Viola, in occasione della sfida di campionato che ha visto opporre la Fiorentina alla Juventus, ha avuto poche occasioni di azzannare il match come suo solito, ben controllato dall’inedita coppia difensiva formata da Rugani e De Ligt. Il serbo, però, potrebbe ritornare a calcare il manto erboso dello Stadium in altre circostanze, qualora Cherubini riuscisse a sferrare l’assalto decisivo per convincere a lasciar partire il proprio gioiello, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, Vlahovic “rifiuta” l’Arsenal: le ultime

L’Arsenal, però, negli ultimi giorni aveva messo sul piatto un’offerta davvero importante per Vlahovic, mettendo sul piatto una cifra vicina agli 80 milioni di euro, trovando di fatto l’accordo con i gigliati che, però, devono fare i conti con la ferma volontà dell’attaccante di non sposare il progetto dei Gunners; stando a quanto riferito da Sky, infatti, i tentativi fatti dal club inglese per allacciare un contatto diretto con il bomber sono andati a vuoto. Ciò chiaramente fa supporre che l’Arsenal non sia la prima scelta del giovane attaccante: la Juve, dunque, può continuare a sperare.