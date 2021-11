Chiesa preso in giro dalla Fiorentina | Caduta di stile dei viola

Il calciatore della Juventus, Federico Chiesa, è stato preso di mira dalla Fiorentina (sua vecchia squadra) sui social network di riferimento.

La Fiorentina è stata protagonista su TikTok con un video pubblicato contro Federico Chiesa. Nel video i Viola ironizzavano sul fallo che ha portato all’espulsione di Milenkovic nel match di sabato dell’Allianz Stadium. L’attaccante della Juventus è stato accusato di essere un tuffatore e per farlo intendere è stato paragonato a Tania Cagnotto. Il video è stato successivamente rimosso, ma la Vecchia Signora non ha gradito affatto il gesto del club rivale. Tra le due tifoserie, di recente anche tra le società, non corre buon sangue e si è chiaramente visto dall’accaduto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ha chiesto la cessione | Lo vuole il Barcellona

Chiesa bersaglio social

Il VAR non può intervenire su un cartellino giallo, dunque rimane una valutazione di campo. Sui social, Chiesa è raccontato in modalità Tania Cagnotto, grande ex tuffatrice azzurra. Sul canale TikTok della Fiorentina è apparso (ed è poi stato rimosso) il video dell’azione, commentata da Stefano Bizzotto ed Oscar Bertone, storica coppia di Rai Sport specializzata nel commentare proprio i grandi eventi di tuffi. Una caduta di stile come poche, che però testimonia come la sconfitta non sia stata digerita in Toscana.