Calciomercato Juventus, colpo dall’Argentina | Duello con la Fiorentina

Calciomercato Juventus, per l’affare dall’Argentina si profila l’ennesimo incrocio ad alta quota con la Fiorentina.

La sfida andata in scena pochi giorni fa all’Allianz Stadium e che ha visto scontrarsi Juventus e Fiorentina, potrebbe essere trasposta a breve anche sul fronte calciomercato.

Questa volta non ci stiamo riferendo alla vicenda Vlahovic, che sta assumendo sempre di più i contorni di un vero e proprio tormentone, e che vede i bianconeri recitare il ruolo da possibili attori protagonisti, anche se la concorrenza per il serbo è davvero molto nutrita. Per sopperire alla partenza (ormai scontata) dell’attaccante classe ‘2000, i gigliati avrebbero cominciato a tastare il terreno per l’attaccante del River Plate Julian Alvarez, il cui contratto con il River Plate scade la prossima estate: anche la Juve, però, segue con attenzione l’evolversi della situazione, fiutando un altro eventuale colpo a zero.

Calciomercato Juventus, occasione Alvarez: la Fiorentina non molla | Cifre e dettagli

Stando a quanto riferito dal giornalista Hernán Castillo a “Halcones y Palomas”,le condizioni alché si accenda un altro duello di mercato tra la “Vecchia Signora” e i “Viola” ci sarebbero tutti: il River Plate, a dispetto della situazione contrattuale del baby bomber, che in occasione della sfida contro il Patronato ha messo a referto addirittura un poker di reti, non hanno nessuna intenzione di applicare uno sconto rispetto ai 25 milioni della clausola rescissoria. Soldi che la Juve non ha nessuna intenzione di investire, e che Commisso potrebbe invece decidere di mettere sul piatto già a gennaio, qualora Vlahovic dovesse accasarsi altrove nei prossimi mesi-