Calciomercato Juventus, lo vogliono in Turchia | Addio immediato

Calciomercato Juventus, svolta in uscita: richiesta dalla Turchia. La sua permanenza in bianconero sembra avere le ore contate.

La vittoria contro la Fiorentina ha dato morale, ma sicuramente non ha risolto tutti i problemi di una Juve che di gatte da pelare ne ha fin troppe, in svariati reparti.

A cominciare dalla corsia esterna mancina, sulla quale gravita quasi sempre Alex Sandro: quando non c’è il brasiliano, la sensazione è che si faccia sentire troppo il divario tecnico rispetto a Luca Pellegrini che, impiegato da Allegri in svariate circostanze in questo primo scorcio di stagione, non ha mai destato sensazioni particolarmente brillanti. Lo spirito di sacrificio e la voglia di mettersi in gioco ci sono, ma c’è ancora tanto da lavorare, al punto che un suo eventuale addio è da prendere in considerazione.

Calciomercato Juventus, addio Pellegrini: futuro in Turchia?

La scorsa estate si erano fatte insistenti le voci inerenti un possibile approdo dell’ex Cagliari alla Sampdoria e al Trabzonspor; a distanza di mesi, i turchi, secondo quanto riportato dal portale “Sabah”, avrebbero tutta l’intenzione di tornare alla carica, lusingando l’esterno con un’offerta allettante. Resta da capire se Pellegrini vorrà continuare a giocarsi le proprie chances all’ombra della Mole, o se invece deciderà di cambiare aria, prendendo una decisione assolutamente “di rottura” per la sua carriera.