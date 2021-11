Calciomercato Juventus, Gratis a gennaio | Occasione dalla Spagna

Calciomercato Juventus, occasione dalla Spagna. Il futuro del giocatore sarebbe lontano dalla Liga, saluterebbe a zero già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Umtiti lascerebbe già il Barcellona a gennaio. L’ultima occasione di mercato parla chiaro: il difensore francese vorrebbe andarsene dalla Liga dove attualmente milita, al Barcellona e potrebbe farlo gratis a gennaio. Come viene riportato dalla Spagna dal portale ‘diariogol’, il centrale avrebbe chiesto vorrebbe andarsene e ritornare in patria, la Francia la destinazione più probabile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’attaccante | Ha chiesto la cessione

Umtiti ritorna in Francia a gennaio

Noto obiettivo dei bianconeri, l’esperto difensore potrebbe però ritornare in patria. Il suo contratto con i blaugrana è in scadenza proprio nel 2023, ma come è stato reso noto nei mesi precedenti, è uno dei giocatori con lo stipendio più alto della squadra e che dunque rappresenta un vero e proprio ostacolo economico per la dirigenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, a fine stagione la decisione | Addio o rinnovo

La squadra, attualmente, il pole per tesserarlo già nel mese di gennaio è il Lione, squadra molto apprezzata dal giocatore visto che militò in passato fino al 2016. Il suo futuro potrebbe essere, dunque, un gradito ritorno ma è da escludersi un pressing dei bianconeri qualora servisse un ulteriore rinforzo dietro.