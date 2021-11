Calciomercato Juventus, affare al “buio” | Colpo alla Locatelli

Calciomercato Juventus, infervono i lavori in casa bianconera per rinforza la rosa a disposizione di Max Allegri.

La sosta per le Nazioni permetterà alla Juventus di Max Allegri di recuperare energie importanti in vista della ripresa del campionato, dal momento che i bianconeri saranno attesi da un vero e proprio tour de force, con impegni nazionali ed internazionali.

Tuttavia, Cherubini è al lavoro per potenziare una rosa che ha denotato delle lacune, soprattutto nella zona nevralgica del campo. L’acquisto di Locatelli, solo, evidentemente non può rivelarsi la panacea a tutti i mali; convinzione, del resto, che anche i dirigenti bianconeri condividevano in estate dal momento che, stando a quanto riferito da Sky, hanno provato in tutti i modi per portare a Torino Aurelien Tchouameni, mezzala francese in forza al Monaco.

Un emissario della Juve sarebbe infatti volato a Montecarlo in gran segreto, per provare a chiudere l’affare, anche a poche ore prima della chiusura ufficiale della sessione di negoziazioni; l’affare alla fine non si è concretizzato, anche perché si prospettava una foma simile a quella garantita al Sassuolo per Locatelli, ma tutto lascia presagire che la “Vecchia Signora” possa ritornare alla carica tra non molto.