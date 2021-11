Calciomercato Juventus, “terremoto” Pogba: la decisione spiazza tutti

Calciomercato Juventus, il sogno Pogba potrebbe più…non essere tale: l’annuncio in diretta che infiamma i tifosi bianconeri.

Se si facesse un sondaggio tra i supporters della Juventus, probabilmente non ci sarebbe nessuno che si opporrebbe al suggestivo ritorno di Paul Pogba alla Vecchia Signora.

Il ricordo del “Polpo” affiora alla superficie dei ricordi in maniera indelebile, incancellabile: la forza fisica, lo strapotere atletico e tecnico, la tecnica sopraffina dei “tentacoli” della mezzala francese rappresentano un biglietto da visita per mezzo dei quali l’assistito di Mino Raiola sarebbe accolto con giubilo dalla torcida bianconera. A maggior ragione se si considera che il centrocampo odierno è costituito da alcuni interpreti che non si sono dimostrati all’altezza, per usare un eufemismo, e la cui cessione spalancherebbe le porte a quel Pogback mai come ora possibile.

Calciomercato Juventus, Pogba snobba il Psg | Testa a testa con il Real

A fornire ulteriori dettagli in relazione alla situazione Pogba, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con lo United in scadenza nel 2022, ci ha pensato il giornalista Rudy Galetti, intervenuto nel corso della diretta su CMIT TV. Ecco uno stralcio del suo intervento: “Sicuramente il transalpino non avrebbe continuato con lo United, né tantomeno avrebbe preso in considerazione l’ipotesi Psg, sebbene il Manchester abbia messo sul piatto un’offerta da 30-32 milioni di euro tra parte fissa e variabile. A questo punto, ci sono due piani: il piano A consiste nel tornare a Torino, ma la Juve deve prima vendere Ramsey e Rabiot. Da quello che mi risulta, Pogba sarebbe anche disposto a decurtarsi leggermente l’ingaggio. La seconda opzione è il Real, dove approderebbe nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo con la Juve.”