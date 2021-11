Calciomercato Juventus, sgarbo in vista | C’è anche il Napoli

Calciomercato Juventus, ci sono anche i partenopei tra le pretendenti per un giocatore che si sta affermando a suon di prestazioni.

Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa, date le origini piemontesi. Anzi, torinesi: è nato a Rivoli, a pochi passi dal capoluogo. Federico Gatti è poi cresciuto calcisticamente nell’Alessandria, prima di cominciare un lungo peregrinare attraverso le varie categorie dilettantistiche. Fino a quando, nell’estate 2020, ha attirato l’attenzione della Pro Patria, che gli ha dato l’opportunità, lo scorso anno, di mettersi in mostra in Serie C, tra i professionisti. E una stagione è bastata per conquistare anche quelli del “piano di sopra”. Oggi, infatti, è uno dei gioielli del Frosinone e il club ciociaro punta anche su di lui per provare a riconquistare la massima serie.

Classe ’98, Gatti non ha risentito minimamente del salto di categoria e si sta affermando a suon di prestazioni alla corte di Fabio Grosso. Al momento è uno dei difensori centrali più interessanti della Serie B, considerando anche il rapporto qualità-prezzo. Secondo il noto sito transfermarkt.it il suo valore attuale è di 175mila euro.

Calciomercato Juventus, il Napoli piomba su Gatti del Frosinone

Su di lui sono piombate immediatamente diverse società di Serie A, compresa la Juventus. È senz’altro un’operazione che rientrerebbe nella nuova strategia decisa dalla proprietà bianconera, a caccia di profili giovani e soprattutto low cost. Ma non c’è solo la Vecchia Signora sulle sue tracce. Su Gatti ha chiesto informazioni pure l’Atalanta, imbattibile quando si tratta di scovare talenti da valorizzare e da lanciare sui grandi palcoscenici. Ma a quanto pare il numero delle pretendenti è destinato a crescere.

Secondo Sportitalia, infatti, bisognerà superare anche la concorrenza del Napoli, altro club che vorrebbe accaparrarsi il difensore del Frosinone. Insomma, c’è già la fila dietro al giocatore nativo di Rivoli. La spunterà chi si muoverà d’anticipo: novità in vista già a gennaio?