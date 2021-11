Calciomercato Juventus, non si muove | “Sta bene a Torino”

Calciomercato Juventus, il procuratore è stato chiaro sul suo futuro. Che potrebbe essere nel capoluogo piemontese. Ecco le sue parole.

Chiamato in causa all’ultimo minuto, ha risposto presente. Contro la Fiorentina si è meritato pure un’abbondante sufficienza, fosse solo per aver tenuto a digiuno – assieme al suo compagno di reparto De Ligt – lo spauracchio Vlahovic. Adesso Daniele Rugani punta a “riconquistare” la sua Juventus, dopo aver passato una stagione da esubero in giro per il continente tra Rennes e Cagliari. Nella gara con i viola ha dimostrato a Massimiliano Allegri che può diventare qualcosa in più di una semplice alternativa. Anche perché Chiellini e Bonucci, spesso alle prese con problemi di natura fisica, non possono certo pensare di giocarle tutte.

E allora il sostituto il tecnico livornese potrebbe trovarlo in casa, soprattutto se dovesse riuscire a mantenere questi standard. Rugani ha ancora un anno di contratto con il club bianconero – va a scadenza a giugno 2023 – ma per il momento il suo futuro è a Torino. Di prestiti, a gennaio, non vuole sentirne parlare.

Calciomercato Juventus, l’agente di Rugani smentisce qualsiasi trattativa

Almeno questo traspare dalle parole del suo agente, Davide Torchia, rilasciate pochi minuti fa a Itasportpress.it. “Daniele si trova bene qui a Torino ed anche la Juventus è soddisfatta di lui”, ha detto il procuratore. Precisando, inoltre, che non ha affatto demeritato quando è stato chiamato in causa. “Il bilancio, dunque, è sicuramente positivo e c’è un certo feeling anche con Allegri”, ha aggiunto Torchia.

Alla domanda che riguarda il futuro prossimo del giocatore, l’agente di Rugani è stato chiarissimo. “È un calciatore della Juventus”, ha ribadito, come a voler smentire ogni trattativa di mercato che possa riguardarlo da vicino.