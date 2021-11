Calciomercato, Xavi ha detto sì | Juventus beffata: c’è l’incontro

By

Calciomercato Juventus, Xavi scombussola le carte in tavola, rovinando i piani della Vecchia Signora: decisione presa!

Dopo la tribolata gestione Koeman, con il tecnico olandese che ha avuto comunque il merito di lanciare giovani interessanti e di assoluto valore come Gavi o Ansu Fati, per citarne alcuni, si è alzato il sipario sul nuovo corso Xavi, al quale è affidato il compito di risollevare le sorti di una squadra apparsa priva di mordente.

Chiaramente ciò passerà, oltre che da una campagna acquisti razionale, nella quale non saranno possibili esosi investimenti, anche dal rinnovo di alcuni calciatori considerati assi portante dell’universo blaugrana. E così, dopo Pedri e Ansu Fati, si sta cercando di risolvere anche le spinose questioni rappresentate da Dembele e Sergi Roberto, i cui contratti scadono nel 2022. Lo spagnolo, accostato in passato anche alla Juve e al Milan, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ribaltone Vlahovic | Blitz in Bundesliga

🔋Semana que viene REUNIÓN DEFINITIVA para la renovación de Sergi Roberto. Xavi confía en él. Las negociaciones volverán a empezar de cero. Confían que el Barça mejore la última propuesta ofrecida. Más detalles en @ESPORTSCOPE @deportescope @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) November 12, 2021

Secondo quanto rivelato dalla giornalista Helena Condis, sarebbe stato fissato per la settimana prossima un incontro tra i vertici blaugrana e l’entourage di Sergi per discuterne il rinnovo contrattuale, su imput proprio di Xavi: summit nel quale il Barça presenterà un’offerta ritoccata rispetto a quella precedente, per cercare di lusingare l’iberico e chiudere la pratica, evitando l’irruzione di altre squadre.