Calciomercato Juventus, ribaltone Vlahovic | Blitz in Bundesliga

Calciomercato Juventus, l’intrigo Vlahovic diventa sempre più fitto: assalto dalla Bundesliga, ma emerge una clamorosa novità.

Non passa giorno senza che non si parli della situazione relativa a Dusan Vlahovic, la cui decisione di non rinnovare il suo contratto in scadenza con la Fiorentina ha chiaramente offerto il destro per rumours ed indiscrezioni, che si stanno rincorrendo in modo sempre più frenetico.

Nella lista delle pretendenti per il serbo classe ‘2000 c’è anche la Juventus, che per adesso non ha ancora affondato il colpo, alla luce della richiesta esorbitante di Commisso, che pretende 80 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Soldi che, fino a questo momento, sono stati messi sul piatto soltanto dall’Arsenal, destinazione poco gradita dal calciatore, che preferirebbe altri lidi. In questo senso, emerge un’importante indiscrezione rilanciata da Patrick Berger, corrispondente di Sport1, per il quale Vlahovic sarebbe finito nel mirino di un altro club di Bundesliga.

Calciomercato Juventus, affare Vlahovic | La posizione del Borussia Dortmund

Borussia Dortmund are interested in Dušan Vlahovic. There was contact between #BVB and Vlahovic’ agents. But it‘s a mission impossible for Dortmund to get the 21-year-old striker. Asking price of Fiorentina is around €80m. Atlético Madrid tried and failed in summer. @SPORT1 — Patrick Berger (@berger_pj) November 12, 2021

Secondo quanto riportato da Berger, anche il Borussia (oltre al Bayern Monaco), sarebbe interessato all’attaccante della Fiorentina, con i cui agenti ci sarebbero già stati dei contatti. Tuttavia, la missione per arrivare al giovane centravanti è resa complicata, e non a caso di “mission impossible” si parla, dalla richiesta del club gigliato, che in estate ha respinto le avances anche dell’Atletico Madrid, oltre che quelle del Tottenham. La partita per Vlahovic è appena cominciata: ne vedremo delle belle.