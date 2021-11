Calciomercato Juventus, ingaggio dimezzato | La mossa che spiazza Cherubini

Calciomercato Juventus, la decisione a sorpresa che sicuramente cambia le carte in tavola: proposta shock.

Tempo di rinnovi in casa Juventus, con Cherubini al lavoro per sciogliere alcune situazioni che si sono trascinate avanti da tempo. Nelle ultime settimane sono stati fatti passi avanti sia per Dybala, che per Cuadrado, al punto che l’annuncio ufficiale in questi senso non dovrebbe tardare ad arrivare.

Situazione diversa, invece, quella legata al futuro di Federico Bernardeschi, il cui contratto con la Juventus scade nel 2022. Le buone prestazioni fornite dall’ex esterno della Fiorentina hanno inevitabilmente contribuito ad alimentare voci ed indiscrezioni, con l’assistito di Mino Raiola che è intenzionato a restare in bianconero: attualmente “Berna” percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione, con la “Vecchia Signora” intenzionata a mettere sul piatto una cifra drasticamente inferiore.

Calciomercato Juventus, la decisione di Bernardeschi sul suo futuro

@fbernardeschi (in scadenza) sarebbe disposto ad accettare un rinnovo anche con decurtazione dello stipendio, da 4 a 2.5mln, pur di restare alla #Juventus

Ammirevole. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) November 12, 2021

Come rivelato da Marcello Chirico, Bernardeschi sarebbe disposto anche ad accettare una decurtazione sensibile del proprio ingaggio, passando dagli attuali 4 milioni di euro a stagione a 2,5 milioni annui, in quella che sarebbe una vera e propria scelta di vita. A queste condizioni, Cherubini potrebbe anche decidere di instaurare un dialogo proficuo con Mino Raiola, anche se la sensazione è che saranno necessari ulteriori incontri per trovare l’ipotetica fumata bianca.