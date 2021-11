Calciomercato Juventus, svolta per la cessione | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, rivelazione a sorpresa: è il diretto interessato a fornire maggiori informazioni sul proprio futuro.

In occasione della sosta delle Nazionali, oltre al timore per le condizioni fisiche di Bentancur e Dybala, che hanno destato particolare apprensione, la Juventus si è “goduta” le reti di Ramsey e Rabiot, che con la maglia del Galles e della Francia sono andati a segno nelle gare valide per le qualificazioni Mondiali.

Proprio l’ex Arsenal e l’ex Psg sono due tra i calciatori più “chiacchierati” del momento, alla luce delle numerose indiscrezioni che li vorrebbero fuori dal progetto tecnico di Madama, intenzionata a virare su altri obiettivi. Non è un caso, ad esempio, che Cherubini stia attenzionando diversi profili, come quelli di Zakaria, improvvisamente balzato in pole position, Tchouameni, Kamara e Pogba (anche se l’operazione Pogback è confinata come suggestiva ipotesi di mercato). E paradossalmente proprio la cessione di almeno uno fra Rabiot e Ramsey, potrebbe garantire l’assalto decisivo al nuovo tassello da regalare ad Allegri.

Calciomercato Juventus, le parole di Rabiot sul suo futuro: scatta il “ribaltone”

Ai microfoni di Telefoot, proprio Rabiot in persona ha spiazzato tutti, fornendo ulteriori ragguagli in merito alla possibile permanenza alla Juventus. Ecco le sue parole: “Sono felice a Torino, certamente mi vedo ancora alla Juve“. Parole che potrebbero ridisegnare le strategie degli uomini mercato della Vecchia Signora, che puntavano a risparmiare i quasi 7 milioni di euro netti a stagione che la mezzala transalpina percepisce fino al 2023.