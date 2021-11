Calciomercato Juventus, occasione Icardi | Arriva ad una condizione – VIDEO

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni parlano di un rinnovato interesse per Icardi: come stanno le cose.

Nel novero degli attaccanti seguiti dalla Juventus per sostituire Cristiano Ronaldo, il primo nome sulla lista di Cherubini resta sempre Dusan Vlahovic. Per il serbo, però, servono almeno 80 milioni di euro, soldi che i bianconeri ora come ora non hanno nessuna intenzione di sborsare: molto dipenderà, in quest’ottica, dalle varie cessioni che si materializzeranno. Ecco perché non è escluso che alla fine “Madama” non decida di virare su un altro obiettivo: sullo sfondo, infatti, resta sempre quel Mauro Icardi sondato anche la scorsa estate.