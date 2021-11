Calciomercato Juventus, ennesima stilettata di Ramsey | “Ecco cosa voglio”

Calciomercato Juventus, le dichiarazioni rilasciate da Ramsey sono un’altra conferma delle intenzioni del gallese.

Che in casa Juventus sia deflagrato il caso Ramsey, ormai non è più una novità. Il centrocampista gallese, ogni qualvolta risponde alla convocazione della propria Nazionale, non solo si rende protagonista di prestazioni importanti, ma non perde occasione per lanciare frecciatine a tutto il mondo bianconero.

Del resto, che Cherubini abbia intenzione di fare tutto il possibile per cedere l’ex Arsenal, ormai è noto ai più. Ma per adesso, oltre che qualche timido abboccamento dalla Premier League, con le voci che hanno accostato la mezzala al Newcastle, niente di concreto bolle in pentola. Ramsey, tra l’altro, ed è un dettaglio che non può passare inosservato, guadagna circa 7,5 milioni di euro a stagione, ed è legato alla Juventus da un contratto che scadrà, a meno che non vengano vagliate soluzioni estreme come la rescissione, nel 2023.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta Rabiot | L’asta che non ti aspetti

Calciomercato Juventus, le parole di Ramsey dal ritiro del Galles

A rincarare la dose ci ha pensato lo stesso Ramsey che, dal ritiro della propria Nazionale, ha espresso il suo punto di vista in merito alle tante voci che lo stanno vedendo protagonista. Ecco uno stralcio della sua intervista: “Voglio giocare di più, non mi interessano quello che dicono di me: lo so quanto sia importante giocare, in Nazionale e con la Juventus. Mi sento ancora di poter offrire grandi prestazioni e spero di riuscirci ancora per tanto tempo.”