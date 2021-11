Calciomercato Juventus, svolta Rabiot | L’asta che non ti aspetti

Calciomercato Juventus, diversi club europei hanno messo gli occhi sul centrocampista francese. Ecco le possibili destinazioni.

Veste ormai da due stagioni la maglia bianconera, eppure non è mai riuscito ad entrare nelle grazie dei tifosi. Colpa, forse, del suo rendimento fin troppo altalenante. Gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina della Juventus ci hanno provato a farlo rendere al massimo, cambiandogli persino posizione in campo, ma con risultati poco incoraggianti. Né con Sarri, né con Pirlo. E adesso neppure con Allegri. Adrien Rabiot resta un “incompreso” all’interno di questa squadra.

Che il francese abbia talento è innegabile, ma fa una fatica tremenda ad esprimerlo. Le sue difficoltà sono evidenti e in questa prima parte di stagione, complicata un po’ per tutti, risaltano maggiormente. Allegri ha cercato più svolte di smuoverlo, di fargli capire – anche davanti ai giornalisti – che può e deve fare di più se vuole ritagliarsi uno spazio in questa Juventus.

Calciomercato Juventus, Tuchel ci pensa per il suo Chelsea

Nelle undici presenze collezionate fino a questo momento tra campionato e Champions League, Rabiot non ha mai entusiasmato. Né ha trovato la via del gol, una delle richieste che gli ha fatto l’allenatore. E la Juventus, a questo punto, pensa di lasciarlo partire senza particolari rimpianti. Come riporta calciomercato.it, il centrocampista transalpino ha diversi estimatori in giro per l’Europa. Uno di questi è l’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, che lo conosce bene dai tempi del Psg. La società londinese starebbe pensando a lui per sostituire Saul Niguez, che quasi certamente farà ritorno all’Atletico Madrid dopo solo sei mesi in maglia Blues.

Rabiot, in questo caso, rappresenterebbe una valida alternativa. Resta comunque in piedi l’ipotesi Newcastle, ma il club appena acquistato dal ricchissimo fondo saudita Pif al momento ha altro a cui pensare, avendo ufficializzato da poco il nuovo tecnico.