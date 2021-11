Pogba alla Juventus | Mino Raiola fissa il prezzo per la Vecchia Signora

Mino Raiola ha fissato il prezzo per uno dei suoi pezzi più pregiati. Paul Pogba fa gola a tutti, Juventus inclusa. Il francese costa tanto.

In Italia Pogba vuol dire Juventus, vale a dire il club con il quale il francese è esploso e ha giocato le sue migliori stagioni in carriera. E al quale il transalpino non manca di ammiccare ogni qual volta se ne presenti l’occasione. Nei prossimi giorni, Mino Raiola è atteso a Torino, per una delle periodiche visite di lavoro e di cortesia presso uno dei club con cui, storicamente, ha sempre fatto più affari. E fra un punto su De Ligt e uno sul caso Ihattaren, sicuramente ci sarà modo di parlare anche del Polpo.

Quanto costa Pogba

Mino Raiola ha fatto capire alla Juve che si tratta di un’operazione ai limiti dell’impossibile. Il tutto vista la crisi in cui versano le casse del club e l’ingaggio che Pogba percepisce attualmente, vale a dire 15 milioni di sterline netti a stagione (circa 17 milioni di euro netti). Per poter sperare nel colpo, spiega calciomercato.com, i bianconeri devono cedere sia Aaron Ramsey che Adrien Rabiot. I due pesano sul bilancio con 7 milioni di ingaggio netti a testa a stagione, e poi contare sul fatto che Paul sia disposto a ridursi l’ingaggio attuale.