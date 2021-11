Calciomercato Juventus, affare a tinte sudamericane: c’è il contatto

La Juventus ha mosso i primi passi per strappare alla forte concorrenza italiana ed europea un grande talento sudamericano. Si tratta di Alvarez del River Plate.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttojuve.com, la Vecchia Signora continua a monitorare da vicino Julián Álvarez. Si tratta di una delle rivelazioni del campionato argentino dove sta facendo bene con il River ed è il capocannoniere del torneo. La Juventus avrebbe accreditato un osservatore per controllare da vicino le prestazioni di Álvarez a El Millonario. I match in questione sono stati disputati contro contro Platense e Racing.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Simeone rovina tutto | Lo prende a gennaio

Juventus, grande concorrenza per Alvarez

La Juventus potrebbe anche decidere di pagare la clausola di 20 milioni di euro con una base fissa e dei bonus. Attenzione, però alla concorrenza. Seguono Julián Álvarez da vicino Inter, Fiorentina, Milan, Stoccarda, Olympique Marsiglia, Siviglia, Valencia, Tottenham e Aston Villa. Il River, come tutto gli altri club argentini, è attanagliato da una crisi che va avanti da tanti anni e mettere denaro fresco nelle casse diventa una necessità molto stringente. Gli ultimi anni sono stati all’insegna di Gallardo, l’allenatore più bravo e più europeo di tutto il Sud America. Sembra che possa lasciare il River perchè ritiene concluso il suo ciclo e vuole provare una nuova esperienza, magari in Europa. Tutti i gallarditos, i giovani lanciati da Gallardo, potrebbero essere in rampa di lancio per altre destinazioni.