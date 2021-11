Calciomercato Juventus, assalto al difensore | Concorrenza spietata

Calciomercato Juventus, assalto al difensore. Ma la concorrenza è spietata. Ci sono anche Inter, Milan e Atalanta sul classe 1998

Si è aggiunta anche la Juventus alla corsa al difensore. Anche se la concorrenza appare spietata. Sì, perché non ci sarebbero solamente i bianconeri, ma anche Inter, Milan e Atalanta che lo starebbero seguendo con attenzione da un po’ di tempo. E tutto questo non fa altro che alzare il prezzo del cartellino.

Secondo quanto riportato da TuttoSport infatti, ci sarebbe anche Cherubini sulle tracce di Federico Gatti, difensore del Frosinone, classe 1998, che sta disputando un ottimo campionato in Serie B alle dipendenze di Fabio Grosso. Oltre alle buone referenze dell’ex bianconero, inoltre, anche gli osservatori della Vecchia Signora si starebbero mettendo in moto in prima persona per cercare di capire se Gatti abbia quelle qualità che possono fare al caso della Juve.

Calciomercato Juventus, per Gatti concorrenza spietata

Ovviamente, però, come anticipato prima, sarà difficile per Cherubini riuscire a chiudere velocemente, e senza difficoltà, la trattativa per il difensore del Frosinone. Le altre società citate, infatti, sembrano essersi mosse con largo anticipo. E solamente una decisione del classe 1998 potrebbe cambiare le carte in tavola.

Certo, non si tratterebbe di questo grosso investimento economico, visto che forse con un paio di milioni di euro si potrebbe chiudere. Ma senza dubbio il fatto che la Juve sia in ritardo non fa altro che mettere in salita questa possibile trattativa.