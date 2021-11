Calciomercato Juventus, dilemma De Ligt | Pronto il triplo assalto

Calciomercato Juventus, il futuro di De Ligt è ancora tutto da scrivere: tre top team fiutano il colpaccio.

Sebbene in questa prima parte di stagione, pur non rendendosi protagonista di prestazioni sfavillanti, non ha certamente deluso le grandi aspettative che inevitabilmente pendono sulla sua testa, il futuro di Matthijs De Ligt in bianconero non è circoscrivibile entro confini precisi.

Il contratto del gigante olandese scade nel 2024, e Raiola avrebbe cominciato a tenere le fila del discorso per quanto concerne un ipotetico prolungamento. A partire dalla prossima estate, poi, si attiverà automaticamente la clausola rescissoria che consentirà all’ex capitano dell’Ajax di fare le valigie qualora dalle parti di Torino dovessero ricevere un’offerta da 125 milioni di euro. Come se non bastasse, poi, le parole sibilline del suo agente, hanno chiaramente alimentato rumours e riflessioni, suffragate anche dalle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, rebus De Ligt: Chelsea, Barcellona e United all’erta

Stando a quanto riferito dal Daily Express, a monitorare la situazione legata al gigante olandese ci sarebbero 3 top team: stiamo parlando di Chelsea, Barcellona e Manchester United, che avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi, pronte ad uscire allo scoperto qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Cherubini, però, difficilmente accetterà offerte inferiori ai 100/120 milioni di euro, anche perché non vuole mettere a bilancio nessun tipo di plusvalenza.