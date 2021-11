Calciomercato, dilemma De Ligt | Il piano della Juventus – VIDEO

Calciomercato Juventus, il futuro di De Ligt è ancora un rebus e un suo addio non è affatto da escludere: le ultime.

Sebbene in questo prima parte della stagione la Juventus di Max Allegri abbia subito molte reti, complessivamente il reparto difensivo non ha sfigurato. Merito, chiaramente, della classe e dell’esperienza di alcuni suoi interpreti: in questo senso, Matthijs De Ligt rappresenta un tassello di primaria importanza per lo scacchiere bianconero, anche perché Bonucci e Chiellini sono ormai al passo d’addio, e il futuro di Rugani è alquanto nebuloso. Tuttavia, nonostante l’intenzione della “Vecchia Signora” sia quella di prolungare il contratto del centrale olandese ex Ajax, però, una sua cessione in estate non è affatto da escludere.