Calciomercato Juventus, addio inevitabile | Sfida in Liga: 40 milioni

Calciomercato Juventus, l’intreccio che non ti aspetti che potrebbe far saltare il banco. Il costo dell’operazione si aggira sui 40 milioni.

Nel mercato di gennaio la Juventus cercherà di capitalizzare quelle occasioni low cost che si presenteranno, con un occhio rivolto inevitabilmente a quel bilancio da pungolare con estrema attenzione.

Il capitolo cessioni rappresenterà inevitabilmente un banco di prova importante, dalle quali riuscire ad intascare un discreto tesoretto. Il nome più gettonato resta quello di Aaron Ramsey, ma difficilmente per il gallese arriveranno offerte importanti per il suo cartellino, alla luce non solo dell’età del gallese, ma anche dell’esoso contratto con il quale l’ex mezzala dell’Arsenal è legata alla Vecchia Signora. Discorso analogo, solo in parte, per Adrien Rabiot, Mckennie e Kulusevski, considerati non incedibili: e proprio lo svedese è al centro di numerose indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, è ufficiale | Bernardeschi ha firmato

Calciomercato Juventus, sfida Barça-Atletico per Kulusevski | Dalla Spagna sono sicuri

Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, si potrebbe profilare un interessante duello di marca iberica per l’ex Parma, sul quale avrebbero messo gli occhi sia l‘Atletico Madrid che il Barcellona: i Colchoneros partono favoriti nella corsa all’esterno della Juve, se non altro perché possono ricorrere a maggiori risorse economiche, mentre i blaugrana, che cercano un sostituto all’altezza di Dembelé, dovranno fare di necessità virtù. Sembra piuttosto improbabile, infatti, che i bianconeri decidano di privarsi di Kulusevski per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, grossomodo lo stesso importo che servì per strapparlo al Parma e vincere la concorrenza dell‘Inter.