Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: il Real Madrid si sfila nella corsa all’obiettivo numero 1 dei bianconeri per la prossima stagione

Una bomba dalla Spagna spiega che il Real Madrid si è definitivamente sfilato dalla corsa all’obiettivo numero 1 del prossimo mercato bianconero. E allora questa volta la strada appare davvero spianata per il clamoroso ritorno.

Sì, secondo quanto riportato da As, che di certo è uno dei più autorevoli quotidiani spagnoli, la squadra del presidente Florentino Perez, la prossima stagione, non può permettersi il colpo Pogba. Il motivo è presto spiegato: oltre al fatto che c’è Vinicius con un contratto in scadenza nel 2024 e che deve essere rinnovato, tutta la disponibilità economica verrà messa in campo per il colpo Mbappé. E quindi la possibilità di investimento per il francese è risicata. E, inoltre, c’è anche un altro motivo.

Calciomercato Juventus, è Raiola il problema per Perez

Il procuratore di Pogba, Mino Raiola, ha tutt’altro che un rapporto semplice con il massimo dirigente della società spagnola. E sarebbe anche questo uno dei motivi che spinge il Real Madrid a farsi da parte. E anche nella trattativa che potrebbe portare ad Haaland c’è questo problema non di poco conto, che smuove in maniera importante tutte le carte in tavola.

Una svolta non improvvisa – perché c’è la sensazione che Pogba sia vicino più che mai a un ritorno a Torino – ma quasi inaspettata arrivata a questo punto: perché il contratto del francese scade il prossimo giugno, e di tempo per mettere a posto la situazione ce ne starebbe. Ma a quanto sembra, da Madrid, hanno preso una decisione ormai definitiva si potrebbe dire. Per la gioia dei tifosi bianconeri, pronti a riabbracciare il Polpo la prossima stagione.