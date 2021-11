Calciomercato Juventus, il Newcastle vuole il centrocampista | Si tratta

Calciomercato Juventus, per dare spazio di manovra in entrata, bisogna innanzitutto vendere: tre big sul centrocampista

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono piazzare gli esuberi per avere spazio di manovra in entrata. Uno di questi continua ad essere Ramsey, acquistato a parametro zero ma il suo contratto continua a pesare sulle casse dei bianconeri. La sua cessione diventa, di conseguenza, una necessità. In tante squadre in Premier si sono interessate a lui: una su tutti l’ex Arsenal ma in vincolo continua a rimanere il suo contratto, troppo esoso per molte squadre.

Ramsey addio a gennaio? C’è il Newcastle

Sul gallese, però, ci sarebbe sempre il Newcastle degli sceicchi che intende già portare a termine qualche acquisto importante nel mercato invernale. Dalla ‘BBC’ ha parlato il giornalista britannico Dafydd Pritchard che grazie ad un sondaggio di ‘Tuttojuve’ ha chiarito l’eventuale nuova destinazione del gallese.

Ecco le sue parole: “Ci sono molte speculazioni sul fatto che Ramsey possa essere un obiettivo per i club della Premier, ma è così da diverso tempo. È stato accostato a Liverpool, Manchester United e Arsenal in passato, ma forse una realtà come il Newcastle – visto l’ampio spazio economico – potrebbe essere destinazione possibile in questo momento. Sarebbe bello, però, vedere Ramsey in forma e con possibilità di giocare regolarmente per la Juventus”.