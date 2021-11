By

Il Chelsea si è tirato indietro per un talento che sta facendo parlare sempre di più di sè. La Juventus allora si è fiondata in Argentina per Alvarez.

Alvarez è una storia a parte, tutta Europa lo vuole e gli corre dietro. Sembrava min vantaggio il Chelsea, ma ha fatto dietrofront. La Juve invece si è già organizzata all’interno di una bagarre scattata da tempo. In Italia piace alla Fiorentina (garantisce Burdisso) che ha mosso qualche passo, il Milan per ora ha solo osservato. All’estero lo Shakhtar ha fatto molto di più uscendo alla scoperto, di sicuro ci sono altre pretendenti. La novità, spiega il portale di Alfredo Pedullà, è che la Juventus che lo studierà live in Argentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pericolo Premier League | Lo vogliono a gennaio

Juventus in Argentina per Alvarez

Julian Alvarez, semplicemente l’altro nascente del River Plate. Classe 2000, compirà 22 anni il prossimo 31 gennaio, il suo contratto (al momento non ci sono novità per il rinnovo) scadrà a dicembre 2022. La bagarre è scattata da almeno un mese, la novità è che la Juve è attesa in Argentina (forse lo è già…) con un emissario. Nel mirino le prossime tre partite del River, contro Atletico Platense, Racing Avellaneda e Rosario Central e saranno passaggi fondamentali.