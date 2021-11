Lucca alla Juventus | La bomba sulla stampa italiana

La Juventus è in pole position per strappare Lucca al Pisa. Il prossimo centravanti della nazionale potrebbe diventare bianconero a giugno.

La Juventus mette la freccia per Lorenzo Lucca. A sostenerlo è l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Si tratta del giocatore sul quale Torino, Vicenza e Brescia non hanno creduto quando avrebbero potuto tenerlo o riscattarlo per cifre decisamente basse. Il giovane bomber dell’unser 21 è da quest’estate nel mirino della Juventus e adesso emergono particolari che portano ad indizi piuttosto significativi per un suo futuro approdo in bianconero.

Lucca, la Juventus è in pole position

Il talento di Moncalieri, 21 anni, 2 metri e 01, è cresciuto nel vivaio granata: fu mandato prima a Chieri e poi all’Atletico Torino dove a 16 anni giocò in Promozione per poi finire, sempre in prestito, al Vicenza dove venne aggregato alla squadra Berretti e giocò anche tre partite in serie C. Il suo procuratore di allora, il bresciano Sergio Lancini, nell’estate del 2018 lo portò al Brescia dove in Primavera Lucca segnò 16 gol in 18 partite. A volerlo e consigliarlo vivamente al presidente Cellino furono il direttore sportivo Francesco Marroccu e il responsabile del settore giovanile Cristian Botturi.