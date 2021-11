Cosa dicono i bookmaker su Lazio-Juventus: c’è una netta favorita

Oggi uno dei match più importanti in calendario in serie A sarà la sfida che vedrà protagonista la Juventus, impegnata all’Olimpico contro la Lazio.

Sulla strada dei bianconeri ci saranno i biancocelesti allenati dall’ex Maurizio Sarri, che proverà a fare lo sgambetto a Bonucci e compagni. La Juventus deve recuperare terreno in classifica e spera di fare bottino pieno in trasferta, per di più contro una diretta concorrente per la zona Champions League. Allegri deve fare i conti con importanti assenze per questa partita, ma schiererà la miglior formazione possibile con tanta voglia di andarsi a prendere i tre punti. Cosa dicono i bookmaker riguardo questo confronto?

Juventus favorita sulla Lazio: lo dicono le quote

Agipronews riporta le quote di Betaland, i cui analisti non sembrano avere dubbi sulla squadra favorita per il successo all’Olimpico, anche in virtù dei recenti precedenti. La vittoria della Juventus infatti è quotata 2.35 nonostante giochi in trasferta, mentre il segno 1 viene offerto in lavagna a quota 2.97. La quota relativa al pareggio è invece di 3.45. In ogni caso si preannunciano novanta minuti decisamente vibranti, nei quali decisive potrebbero essere le prodezze dei singoli.