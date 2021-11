Lazio Juventus, rigore su Morata | Sarri sbotta in conferenza stampa

By

Lazio-Juventus, le parole di Maurizio Sarri al veleno in conferenza stampa sul rigore dato per contatto su Morata.

Come sempre senza peli sulla lingua, nella conferenza stampa seguita al match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, Maurizio Sarri ha esternato il suo punto di vista in merito agli episodi decisivi che hanno orientato la gara, soffermandosi in particolar modo sul contatto Cataldi-Morata, che ha portato l’arbitro Di Bello a decretare il rigore poi trasformato da Bonucci. Ecco le parole del tecnico della Lazio:

“Si tratta del primo rigore fischiato per fallo su uno dietro: è un rigorino, Di Bello aveva visto chiaramente, poi il Var ha decretato una follia, non si può giudicare dal fermo immagine. Al di là del rigore, la conduzione non mi è piaciuta: lasciamo perdere va.”