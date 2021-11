Calciomercato Juventus, il Real apre alla trattativa | Scambio in mediana

Calciomercato Juventus, i bianconeri beffano le rivale e aprono la possibilità di uno scambio a centrocampo con il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, scambio in mediana per i bianconeri. L’ultima suggestione di mercato befferebbe tutte le rivali, anche di Serie A. Infatti il Real Madrid sarebbe disposto a proseguire con la trattativa per lo scambio in mediana. Si parla di due giocatori che hanno più o meno lo stesso a valore e farebbe comodo ai rispettivi club. Ancelotti infatti sarebbe disponibile per l’eventuale scambio dato che aveva già fatto apprezzamenti su Rabiot anche quando sedeva sulla panchina dell’Everotn, infatti in quel periodo il giocatore era stato avvicinato alla squadra di Liverpool ma adesso la questione riguarda i merengues che in cambio del francese lascerebbero partire Ceballos.

Scambio a centrocampo: Rabiot per Ceballos

Il francese potrebbe infatti essere ceduto ai merengues e in cambio verrebbe offerto il cartellino di Ceballos ritornato dal prestito in Inghilterra. Due giocatori che non sono più reputati fondamentali dai proprio allenatori e che potrebbe dunque essere ceduti davanti ad una vantaggiosa operazione di scambio di cartellini.

Come dicevamo poc’anzi, entrambi i giocatori vengono valutati tra i 15-18 milioni di euro e di conseguenza lo scambio avverrebbe alla pari. La vera grande novità è che questo scambio potrebbe essere messo in atto già nella finestra di mercato invernale di gennaio.