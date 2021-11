Juventus, una “Joya” in diretta | L’annuncio di Dybala che fa felice Allegri

Juventus, l’annuncio a Sky di Paulo Dybala, presente alle ATP Finals: ecco cosa ha detto il numero 10 argentino.

Durante la sosta delle Nazionali, era scattato nuovamente l’allarme Dybala: le condizioni fisiche dell’argentino avevano destato preoccupazioni, con la Joya fermato da noie muscolari, che comunque gli hanno impedito di scendere in campo contro la Lazio.

Lo staff medico bianconero ha optato per la massima cautela, per non forzare il rientro di un calciatore tediato da guai fisici da più di un anno e mezzo. Tuttavia, in vista del tour di force che attende la Vecchia Signora, impegnata in campionato e in Champions League a stretto giro di posta, sarà fondamentale riuscire a recuperare il prima possibile il numero 10, con il quale il tasso tecnico del reparto offensivo a disposizione di Allegri si eleva esponenzialmente.

Juventus, rientro Dybala: le parole dell’argentino a Sky

A margine delle ATP Finals, che si stanno disputando proprio a Torino, ai microfoni di Sky, Dybala ha rilasciato una breve intervista nella quale ha rincuorato i propri tifosi, fornendo maggiori ragguagli in merito alle sue condizioni fisiche. Ecco le sue parole: “Domani torno ad allenarmi in gruppo”. L’obiettivo, neanche troppo velato, è quello di averlo a disposizione per la delicata sfida casalinga contro l’Atalanta, vero e proprio crocevia.