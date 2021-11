Calciomercato Juventus, contatti con l’agente | Il Real fa sul serio

Calciomercato Juventus, si segnalano contatti con il procuratore dell’attaccante: il Real Madrid pronto a far saltare il banco.

Nel novero di attaccanti seguiti dalla Juventus, la lente di Cherubini è rivolta anche al giovane attaccante del River Plate Julian Alvarez, che sta catalizzando l’attenzione mediatica con prestazione a dir poco esilaranti. Da non trascurare il fatto che il bomber argentino è legato al proprio club da un contratto fino al 2022, e che la manovre legate ad un eventuale rinnovo sono lontane dal concludersi. Motivo per il quale, molte big hanno cominciato a sondare la situazione.

Calciomercato Juventus, si muove il Real | Incontro con l’agente di Alvarez

Stando a quanto riferito da Sportitalia, anche il Real Madrid si sarebbe mosso per Alvarez, cominciando a tessere la tela con il suo entourage, per provare a far saltare il banco a stretto giro di posta. Il River continua a chiedere 20 milioni di euro per lasciarlo partire (pari al valore della clausola rescissoria), ma chiaramente si potrebbe ragionare anche sulla base del fatto che tra pochi mesi l’attaccante si svincolerebbe. Il Real ha fatto la propria mossa: staremo a vedere quello che succederà.