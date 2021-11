Calciomercato Juventus, non solo Ramsey | Altro big via a gennaio

Calciomercato Juventus, non solo Ramsey: un atro big potrebbe andare via a gennaio. Ma il problema sarebbe chi lo può prendere

Non solo Ramsey. Ci sarebbe un altro elemento, un altro big, che potrebbe lasciare la Juventus già nel prossimo mese di gennaio. Uno di quelli che potrebbero di certo entrare nelle grazie di Massimiliano Allegri per le qualità che ha, ma che al momento, anche per via di alcuni infortuni anche importanti, non è riuscito ad imporsi.

“La Juve si deve, adesso, liberare di giocatori strapagati. Ramsey mi risulta che sia stato messo al muro in maniera energica, perché in Nazionale gioca e poi arriva a Torino ed è infortunato” ha detto Damascelli che è intervenuto a Radio Radio. Che poi ha lanciato una vera e propria bomba di mercato.

Calciomercato Juventus, anche Arthur in uscita

Nel discorso ci è finito anche il brasiliano. “Ma chi li prende a gennaio?” ha detto ancora il giornalista, mettendo ovviamente in luce la questione più importante. Quella degli stipendi dei calciatori. Ramsey, come detto, è il primo nella lista. Difficile piazzare il gallese, nonostante la Juventus lo voglia quasi dare gratis per togliersi dal groppone i 7 milioni di euro a stagione. Discorso diverso per il brasiliano, arrivato nell’affare che ha portato Pjanic al Barcellona, ma che mai è riuscito a imporsi. Allegri ne ha parlato sicuramente bene nel corso della stagione. Ma manca sempre quel qualcosa di definitivo per convincere il livornese a consegnargli le chiavi del centrocampo.

E allora, anche se tutto lasciava presagire che Arthur sarebbe potuto rimanere alla Juventus, una sua partenza a gennaio potrebbe invece rientrare nell’ordine delle cose. Quindi, di innesti, ce ne vorrebbero almeno due in mezzo al campo. Anche se, onestamente, i due in questione il campo lo hanno visto davvero poco.