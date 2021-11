Chelsea-Juventus, chi è partito per Londra | Sorpresa in difesa

Juventus, diramata nel primo pomeriggio la lista dei convocati per la sfida contro i campioni d’Europa. Ecco i nomi.

La Juventus è partita qualche ora fa per Londra, destinazione Stamford Bridge. Dove domani, alle 21, l’attende l’emozionante sfida con i campioni d’Europa del Chelsea, già battuti 1-0 all’andata a Torino. In palio il primo posto nel gruppo. I bianconeri sono ormai sicuri di giocare gli ottavi di finale, ma sarà importante farlo da testa di serie, in modo tale da garantirsi un sorteggio non proibitivo. Massimiliano Allegri ha due risultati su tre a disposizione: anche un pareggio basterebbe per blindare la prima posizione.

Gara importante, dunque, in cui il tecnico livornese vuole risposte. Bisogna confermare il trend del campionato, quello della doppia vittoria contro Fiorentina e Lazio. Sia coi viola che coi biancocelesti la Juventus è riuscita a portare via i tre punti, tenendo sempre la porta inviolata.

Leggi anche: Juventus, annuncio ufficiale: “So quali squadre mi cercano”

Chelsea-Juventus, c’è il giovane De Winter al posto di Danilo

Allegri nel primo pomeriggio ha diramato la lista del convocati. Di Paulo Dybala abbiamo già scritto. Assente contro la Lazio per via dell’affaticamento al polpaccio che lo aveva costretto a lasciare il ritiro dell’Argentina, partirà quantomeno dalla panchina a Londra. Ma l’altra grande sorpresa riguarda la difesa: nella trasferta londinese ci sarà anche il giovane belga Koni De Winter, convocato al posto dell’infortunato Danilo.

Di seguito, la lista completa.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean.