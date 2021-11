Calciomercato Juventus, è scontro fra due colossi | Bianconeri beffati

Calciomercato Juventus, sul giocatore in scadenza di contratto è guerra aperta tra due big del calcio europeo.

Dalla Spagna raccontano di un’imminente scontro tra “colossi” pronti a contendersi il calciatore. Ma tra questi non figura la Juventus. Almeno per il momento. Perché i bianconeri non hanno alcuna intenzione di rinunciare all’asta per Antonio Rudiger, difensore di proprietà del Chelsea in scadenza a giugno e appetito dai maggiori club europei. Il nazionale tedesco, infatti, non fa gola solamente al direttore sportivo Cherubini, che sarebbe disposto ad approfittare volentieri di un’occasione simile.

Ma il rischio di non poter concorrere con società che in questo particolare frangente hanno maggiore capacità di spesa resta molto alto. Le richieste di Rudiger, infatti, hanno fatto tremare i polsi agli stessi Blues, a quanto pare non disposti a rifirmarlo a quelle determinate condizioni.

Leggi anche: Juventus, il Covid colpisce ancora | L’attaccante fuori dai giochi

Calciomercato Juventus, Real Madrid e Bayern Monaco si contendono Rudiger

I procuratori dell’ex romanista chiedono circa dieci milioni di euro per proseguire l’avventura londinese. Una cifra importante, che per ora è la causa del naufragio della trattativa tra il Chelsea e Rudiger. Se non cambierà qualcosa nel prossimo mese e mezzo, da gennaio in poi il calciatore sarà libero di accordarsi con un altro club. E sulle sue tracce, come riporta diariogol.com ci sarebbero Real Madrid e Bayern Monaco.

Si è defilato invece il Barcellona: non solo motivi economici, visto che il suo profilo non si addice al gioco che vuole praticare il nuovo allenatore Xavi. Dunque, il futuro di Rudiger potrebbe essere a Madrid o a Monaco di Baviera: l’interesse di Ancelotti è forte, ma non bisogna sottovalutare il fatto che, se dovesse spuntarla il Bayern, per il calciatore si tratterebbe di un ritorno nel proprio paese.