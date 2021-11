Juventus, i dubbi per Allegri in ottica Chelsea: le ultime sulla formazione

La Juventus con la testa è già rivolta alla prossima sfida, la partita di Champions League sul campo del Chelsea valida per la fase a gironi.

La qualificazione al turno successivo è già stata conquistata ma ora per gli uomini di Allegri c’è da compiere un altro passo, conquistare il primo posto nel girone e soprattutto superare ancora questo esame. La Juventus ha già battuto il Chelsea allo Stadium, ora vuole provare a conquistare un altro risultato utile contro la squadra che è campione in carica della Champions League. Infermeria con tanti acciaccati, vero, ma la formazione bianconera andrà a giocarsela a viso aperto. Ecco le ultime sul probabile undici titolare.

Juventus, c’è Dybala nella formazione anti Chelsea

La buona notizia per Allegri è che nella Juventus che affronterà il Chelsea ci sarà Dybala. Lo ha annunciato lo stesso argentino. Non è al top della condizione, quindi bisognerà capire se Allegri lo getterà in campo dal primo minuto o più probabilmente lo schiererà a match in corso. Dietro Cuadrado dovrebbe agire da terzino destro, con Chiesa sulla linea dei centrocampisti. Conferma per McKennie in coppia con Locatelli. Anche Alex Sandro dovrebbe essere della contesa. In attacco, detto di Dybala, sicuro spazio per Morata. Che dovrebbe essere supportato da uno tra Kulusevski e Kean.