Allegri si riscopre “contiano” per emergenza | Juventus, cosa succede

Allegri è in emergenza totale dopo laperdita di un titolare assoluto per la sua Juventus. Allora rispolvera il modulo tanto caro a Conte.

Un mezzo disastro. Danilo non è il titolare più pubblicizzato, ma negli ultimi due anni si è rivelato molto importante, coprendo con successo vari ruoli. Max Allegri dovrà fare a meno di lui per due mesi e la cosa è veramente grave come spiega la Gazzetta dello Sport. Il verdetto degli esami è stato pesante: “lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. Il brasiliano si era fermato dopo 10’ contro la Lazio e la sua assenza riduce ulteriormente le scelte in difesa e in particolare sulla fascia destra.

Allegri, fare di necessità virtù

Lì il tecnico può solo arretrare Cuadrado finché non rientrerà De Sciglio. «Dovrebbe essere in gruppo prima dell’Atalanta», ha detto ieri Allegri, oppure cambiare assetto passando a una difesa a tre. Danilo prima dell’infortunio era il terzo juventino per minuti giocati, dopo Bonucci e Szczesny. Allegri ha dato informazioni anche sugli altri infortunati: Chiellini si allenerà con i compagni da domani, mentre Bernardeschi è più indietro: l’obiettivo può essere la gara col Malmoe dell’8 dicembre.