L’affare Vlahovic è decollato, pochi dubbi sul fatto che sia destinato a vestire la maglia della Juventus. Commisso sarà convinto, ecco in che modo.

Dell’offerta presentata dalla Juventus alla Fiorentina di 50 milioni abbiamo già parlato, così come degli intermediari all’opera. Tutti questi movimenti collaterali portano acqua al mulino della grande trattativa. Sullo sfondo ci sono i potenti rivali internazionali: dal Psg all’Atletico Madrid, ma con particolare attenzione al Tottenham e al Manchester City. In vista dell’estate Dusan ha ammiratori dappertutto, il suo rendimento sotto rete è micidiale: da record. Ecco perché alle spalle di Erling Haaland c’è proprio lui. Ed è il motivo per cui alla Juventus non vogliono perdere tempo. Commisso va convinto prima di subito.

La posizione di Commisso su Vlahovic

Così a Torino hanno deciso di rompere gli indugi e di prospettare a Rocco Commisso un’offerta più “compatta” rispetto a quella confezionata due estati fa per Federico Chiesa. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Allora si concluse l’affare da 60 milioni con un prestito legato ad un pagamento in quattro anni abbondanti. Stavolta Andrea Agnelli e il suo management potrebbero anche puntare su formule più stringenti. Ma le parti non sono ancora arrivate ad approfondire questi aspetti. Sinora il patron italo-americano ha mandato messaggi molto netti sull’argomento. Ora si attende il suo sbarco a Firenze, forse già sabato, per capire esattamente che piega può prenderà la vicenda. La città è in amore dopo l’impresa con il Milan e anche il serbo gode di una sorta di immunità. Ma l’incantesimo quanto durerà? Il presidente in una lettera aperta si è detto disposto a cederlo a gennaio, ma sarà davvero così? Intanto la Juve spinge per il colpo a cavallo con il nuovo anno.