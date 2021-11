Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | C’è la variante Zidane

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa per quanto riguarda l’affare a parametro zero. C’è la variante che porta il nome di Zidane

C’è la variante Zidane. Improvvisa. Che potrebbe sicuramente mettere il bastone tra le ruote a Cherubini, che nelle ultime settimane ha sicuramente sentito il colpo assai vicino. Ma le ultime settimane sono state turbolente. E potrebbero cambiare tutto lo scenario che il direttore sportivo della Juventus aveva immaginato per la prossima stagione.

Partiamo da un fatto: l’allontanamento di Solskjaer dalla panchina del Manchester United, ha fatto sì che Zidane tornasse decisamente in corsa per una panchina. Non solo quella dei Red Devils, che ancora è libera, ma soprattutto quella del Psg, visto che la Premier League potrebbe richiamare Pochettino alla fine della stagione. E allora ecco che Todofichajes.com, spiega che Pogba potrebbe anche finire in Francia la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, c’è la variante Zidane

Il sogno mai sopito del centrocampista del Manchester United che non rinnoverà il contratto in scadenza, è quello di essere allenato dal suo idolo, ovvero Zizou. E questo potrebbe succedere solamente in un modo: che il francese vada realmente al Psg l’anno prossimo, perché in Inghilterra, l’idillio tra Pogba e i tifosi dello United, sembra essere finito. Una situazione che potrebbe mettere apprensione a Cherubini, che era convinto ormai di aver messo la freccia nella trattativa che può portare a un ritorno clamoroso in Serie A del Polpo.

La variante Zidane, insomma, sarebbe pronta a colpire in maniera decisamente inaspettata e anche clamorosa. Allora, in questo caso, ci sarebbe da accelerare nella trattativa con Mino Raiola che ancora le riserve non le ha sciolte. E che punta, soprattutto, a un contratto di almeno 15 milioni di euro per il suo assistito.