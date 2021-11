Allegri urla, ma alla Juventus ci sono quattro giocatori che non servono più

Massimiliano Allegri cerca in ogni modo di raddrizzare una stagione terribile, nata male e che rischia di finire peggio. Ma i calciatori…

I giocatori sono sotto esame come scrive Tuttosport. E 4 in particolare sono gli osservati speciali: Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, Arthur e Morata. Il primo è più giustificato degli altri, perché non ha un ricambio all’altezza, gioca sempre, ha tanti viaggi intercontinentali in questo inizio di stagione. Ma la sensazione è che il meglio, l’ex Porto, lo abbia dato. Arthur resta un’incognita, tra condizioni fisiche sempre al limite e una mancata continuità. Non si riesce a dare un giudizio definitivo sul giocatore visto (poco) in bianconero, poi i due casi più spinosi per Max Allegri.

Allegri urla però non ha materiale

Rodrigo Bentancur, arrivato nell’affare Tevez, e Alvaro Morata sono i casi più eclatanti delle difficoltà Juve. L’uruguagio ha arrestato la sua crescita e non è riuscito a diventare quel centrocampista che Allegri si sarebbe aspettato. Il canterano è il solito calciatore che non segna mai. Non è un bomber che può trascinare la Juventus. Al massimo un rincalzo La situazione, drammatica, è questa. Non si scappa dal dire che i tempi sono bui e che il sole è risorto ad est. A Milano, per l’esattezza.