Calciomercato Juventus, pressing per la firma | Decisione imminente

Per il calciomercato della Juventus si rincorrono tante voci in questo periodo, del resto il 2022 è ormai alle porte e c’è tanto da fare per migliorare la squadra.

Tanti calciatori della rosa attuale di Allegri sono di fatto sotto esame. Il rendimento di alcuni non è stato soddisfacente in questa prima parte della stagione. Nella quale la Juventus ha conquistato senza troppi affanni il pass per il prossimo turno di Champions League ma nella quale ha anche commesso troppi passi falsi in campionato, allontanandosi presto dalle posizioni che contano. L’operazione rimonta non è impossibile, ma l’ultimo ko con il Chelsea ha evidenziato le difficoltà di una squadra che fa fatica ad imporre il proprio gioco. I tifosi vogliono decisamente di più dai propri beniamini. A gennaio si attendono rinforzi, ma potrebbero anche esserci delle partenze.

Calciomercato Juventus, il Marsiglia punta a rinnovare l’accordo con Kamara

Il reparto che più di altri potrebbe subire dei cambiamenti è il centrocampo. Con i nomi di Tchouameni, Witsel e Zakaria accostati spesso ai bianconeri. Nelle scorse settimane per il club bianconero si è parlato anche dell’opzione Kamara, stella del Marsiglia che è in scadenza di contratto e dunque a luglio potrebbe essere libero di accasarsi altrove a parametro zero. Il condizionale è d’obbligo perché come ha riportato il portale Le10sport il Marsiglia è tornato alla carica per cercare di rinnovare l’accordo con il giovane centrocampista, che ha ampi margini ancora di crescita. Secondo quanto si legge la società francese avrebbe dato la possibilità al calciatore di decidere di rinnovare il contratto a breve, media o lunga scadenza. Con un ingaggio diverso in base alla lunghezza dell’accordo. Palla dunque nelle mani, pardon nei piedi, dello stesso Kamara. Che dovrà decidere se rimanere a Marsiglia oppure accettare le avance dei tanti club europei che sono interessati alle sue prestazioni.