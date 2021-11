Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco | Cambia tutto

Calciomercato Juventus, la dirigenza vorrebbe completamente rivoluzionare l’attacco che stravolgerebbe le attuali gerarchie.

Calciomercato Juventus, una vera e propria rivoluzione quella che sta per mettere in atto la dirigenza. Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, dal portale ‘Elgoldigital’ l’attacco bianconero potrebbe letteralmente stravolgersi. Il nuovo nome che la Juventus ha in piano è Julián Alvarez stella del River Plate che sarebbe vicino alla firma con la Vecchia Signora. Ovviamente col suo arrivo Morata potrebbe lasciare Torino e non essere dunque riscattato com’era inizialmente previsto. In questa eventualità, sullo spagnolo, ci sarebbe vigile il Barcellona di Xavi.

Alvarez per Morata | Cambiano le punte

La giovane stella del River è già diventata un soggetto molto importante per il calcio europeo e la Juve l’avrebbe identificato proprio come nuovo attaccante da affiancare a Dybala. In caso di suo arrivo la Juventus non riscatterebbe il contratto di Morata che è ancora di proprietà dell’Atletico, i 35 milioni dunque non verrebbe più investiti. In questo caso, dunque, Morata potrebbe scegliere di tornare sì in Spagna ma al Barcellona di Xavi che avrebbe già fatto sapere di essere interessato al numero 9 bianconero.

L’acquisto del giovane argentino sarebbe il connubio ideale se affiancato a Dybala. Inoltre il costo non sarà eccessivo visto che il River per Alvarez chiede una cifra introno ai 15 milioni di euro fissi già esercitabili nel mercato di gennaio. Staremo a vedere quello che succederà ma Alvarez è già un nome noto a tutti gli scout europei e sarebbe certificato anche sotto questo punto di vista, oltre ad avere già il benestare del numero 10 della Juventus che consiglierebbe caldamente l’acquisto alla dirigenza.