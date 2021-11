Calciomercato Juventus, “dubbi su Allegri” | Scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva un nuovo possibile sostituto di Allegri se le cose dovessero mettersi sempre peggio.

Calciomercato Juventus, i pochi punti accumulati e la brutta sconfitta di Londra sono stati non poco indifferenti per sancire un brutto inizio del mister Allegri che ancora una volta sembra non aver trovato una quadra per gestire questa squadra. Non è in dubbio la sua posizione, anche perché, dichiaratamente, la Juventus è una rosa in costruzione ma se i problemi continuassero a diventare importanti, a tal punto da compromettere, del tutto, la classifica, ecco che la dirigenza prenderà delle dovute considerazioni e dalla Spagna impazza già un nome come possibile sostituto, un ex nome visto che il mister in questione è già stato più volte affiancato alla panchina dei bianconeri.

Zidane torna di moda per la panchina della Juventus

L’ex tecnico del Real Madrid e ex giocatore della Juventus, molto apprezzato da Andrea Agnelli, sarebbe di nuovo in pole qualora la situazione in classifica con Allegri dovesse precipitare. Se infatti, come dicevamo poc’anzi, non dovesse essere salvato il salvabile, la dirigenza, stando alle indiscrezioni di ‘Fichajes’ avrebbe messo nel mirino di nuovo il tecnico francese.

Proprio Zidane verrebbe valutato come sostituto in caso di esonero del tecnico italiano che sicuramente non sta vivendo i migliori momenti da quando è alla Juventus. Ripetiamo però che in questo momento Allegri non è in discussione. La soluzione verrà optata solo qualora, appunto, la situazione in classifica dovesse diventare irrecuperabile. Adesso i bianconeri si concentrano per la sfida di sabato, molto importante per la classifica.