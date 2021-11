Calciomercato, sfida 4 in Serie A per il bomber: c’è anche la Juventus

Calciomercato Juventus, il possibile colpo a zero intriga e non poco Cherubini e company, pronti a cogliere la clamorosa chance low cost.

La poca prolificità del reparto offensivo non può non imporre serie valutazioni in casa Juve, dal momento che nessuno degli attaccanti su cui attualmente può contare Max Allegri sembra essere in grado di prendere la squadra sulle spalle, e di rappresentare un costante punto di riferimento in zona goal.

Non a caso, la “Vecchia Signora” è attiva da tempo per acquistare quel bomber che nell’idea della Juve riesca a lenire la perdita di Cristiano Ronaldo e dei suoi goal, in quella che si configura a tutti gli effetti come un’assenza mai realmente colmata. Vlahovic stuzzica da tempo l’interesse di Cherubini, anche se la concorrenza spietata complica e non poco l’ipotetica fumata bianca per il bomber serbo; per Alvarez sono stati mossi dei passi soltanto con gli intermediari, ma non sarebbe stata presentata nessuna offerta al River Plate. Tuttavia, stando a quanto riferito dalla Spagna, “Madama” avrebbe esternato il proprio interessamento per un altro attaccante, che milita in Serie A.

Calciomercato Juventus, colpo Belotti | Bomba dalla Spagna

Come sottolineato dal portale iberico fichajes.net, la Juve si sarebbe iscritta alla corsa per il “Gallo” Belotti, che al momento non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Torino in scadenza nel 2022, ed è sempre più vicino a salutare i granata, dopo aver vissuto un’estate molto tormentata, nella quale è stato a un passo dal fare le valigie. Oltre ai bianconeri, l’attaccante della Nazionale piace anche a Milan, Inter e Lazio, mentre sembra essere definitivamente tramontata l’ipotesi Roma, che dopo l’acquisto di Tammy Abraham, hanno deciso di mollare definitivamente la presa.