Calciomercato Juventus, vuole 10 milioni | Bianconeri sorpassati

Calciomercato Juventus, la richiesta sarebbe un problema anche per i bianconeri, che restano una delle principali pretendenti al calciatore.

Martedì scorso Massimiliano Allegri ha avuto modo di vederlo da vicino, di apprezzarne le qualità. E non è rimasto affatto deluso. Uno come Antonio Rudiger sarebbe balsamo per questa Juventus. Il difensore tedesco, già passato dal campionato italiano – il suo trampolino di lancio verso il Chelsea e la Premier League fu la Roma – resta uno dei grandi obiettivi della società bianconera. Il classico colpo a parametro zero che ogni grande club che si rispetti non può farsi sfuggire.

Rudiger è uno dei tanti calciatori che andrà in scadenza il prossimo giugno. Con i Blues è in atto una trattativa serratissima e l’accordo, a quanto pare, è ancora lontano. Gli inglesi hanno provato ad accontentarlo ma la richiesta dei procuratori per adesso supera di gran lunga l’offerta.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid può accontentare Rudiger

Ma, secondo il media inglese “The Telegraph” i dieci milioni di euro che gli agenti di Rudiger hanno chiesto al Chelsea per firmare il rinnovo, sarebbero un problema anche per la Juventus, anche in Inghilterra considerata una delle principali pretendenti al difensore della nazionale tedesca. Chi potrebbe invece accontentare il giocatore è il Real Madrid, che non avrebbe alcun problema a tirare fuori una cifra del genere da giugno in poi, visto che si libererà di diversi contratti pesanti.

Motivo per cui i Blancos di Carlo Ancelotti sembrano essere la destinazione più probabile di Rudiger, che sarebbe felice di proseguire la sua carriera in Spagna e in uno dei più titolati club della storia del calcio. Il Real, d’altro canto, sogna di ripetere un altro “caso Alaba”.