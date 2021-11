Calciomercato Juventus, l’attaccante dell’Inter Miami potrebbe indirettamente andare “in soccorso” dei bianconeri. Ecco come.

La disastrosa prestazione di Londra ha dimostrato ancora una volta come a questa Juventus manchi qualcuno in grado di assicurare gol con una certa regolarità. Praticamente quello che ha fatto Cristiano Ronaldo nelle ultime tre stagioni, ma allo stesso tempo meno “accentratore” del campione portoghese. Un profilo che Cherubini e gli altri dirigenti non hanno avuto il tempo di cercare. L’addio del cinque volte pallone d’oro a pochi giorni dalla fine del mercato estivo, infatti, ha creato un bel problema ai bianconeri.

All’ultimo secondo la società ha ripiegato su un buon calciatore come Moise Kean, ma era assurdo pensare che con il giovane nazionale azzurro si sarebbe potuta colmare l’enorme lacuna. Perciò sarà fondamentale non sbagliare la prossima mossa. E tutti gli indizi, finora, portano all’Argentina.

Calciomercato Juventus, l’arrivo del “Pipita” al River Plate libererebbe Alvarez

Non è una novità che la Juventus stia tentando il tutto e per tutto per assicurarsi le prestazioni di Julian Alvarez, giovane centravanti del River Plate appetito da mezz’Europa. Il numero delle concorrenti aumenta giorno dopo giorno e non sarà semplice spuntarla per l’attaccante classe 2000 da 17 gol in 18 partite. Ma un assist potrebbe arrivare da ux grande ex che i tifosi bianconeri non hanno mai dimenticato: Gonzalo Higuain. Come riporta nelle ultime ore diariogol.com, sembra che il “Pipita” stia pensando di lasciare l’Inter Miami, la squadra statunitense in cui gioca da un anno e mezzo, per tornare a casa nella sua Buenos Aires.

Dove tutto cominciò, nel River Plate: i Millionarios, d’altra parte, lo accoglierebbero a braccia aperte, andrebbe discussa solamente la questione relativa al contratto. In questo modo il club argentino troverebbe subito un sostituto nel caso di una possibile partenza di Alvarez.