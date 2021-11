Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Cambia tutto con Xavi

Calciomercato Juventus, si allarga il numero delle pretendenti al giovane calciatore. Ora il pericolo per i bianconeri arriva dalla Spagna.

L’asta diventa più partecipata ogni giorno che passa. Si inserisce un’altra pretendente per il gioiellino del River Plate, Julian Alvarez. Non solo Juventus, Inter, Real Madrid, Fiorentina, Milan e Manchester City. Da questo momento in poi, come riporta l’emittente Sportitalia, bisognerà fare i conti anche con il Barcellona di Xavi, pronto ad avventarsi sull’interessante prospetto argentino. Un interessamento maturato proprio nelle ultime settimane, in concomitanza con l’arrivo dell’ex centrocampista sulla panchina blaugrana.

Il costo di Alvarez è ancora relativamente basso – con poco più di 20 milioni il River Plate lo farebbe partire – dunque appetibile per il Barça, impossibilitato a fare spese pazze per via degli ingenti debiti societari: le casse dei catalani, si sa, non sono più floride come lo erano una volta.

Calciomercato Juventus, anche il Barça su Alvarez

Al Barcellona serve come il pane un attaccante che sia in grado di fare gol e Alvarez potrebbe essere il profilo ideale: un giovane con importanti credenziali da far affermare ad alti livelli anche nel calcio europeo. Ricalcando, forse, le orme di quel Messi che in Catalogna non riescono in alcun modo a dimenticare dopo il triste addio di quest’estate.

Non sarà semplice, per la Juventus, superare questa concorrenza. Ad ogni modo i bianconeri restano in piena corsa per il talento del Millionarios, che la scorsa notte si è laureato campione d’Argentina: è lui il principale protagonista del titolo nazionale che mancava nella bacheca del River Plate dal 2014. Diciassette reti in diciotto partite per il classe 2000, numeri da vero predestinato.