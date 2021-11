Calciomercato Juventus, sacrificio Kulusevski | Scambio e Milan beffato

Calciomercato Juventus, scacco matto al Milan con lo scambio: Maldini beffato per “colpa” di Kulusevski. Cosa sta succedendo.

Il goal contro lo Zenit sembrava aver acceso una piccola fiammella per Kulusevski, e invece lo svedese continua inesorabilmente a restare in panchina: la scelta di Allegri, salvo rare eccezioni legate soprattutto alla variabile infortuni, è stata sempre quella di non schierare con continuità l’ex Parma, che è uno dei pochi calciatori della rosa bianconera la cui cessione permettere di fare cassa.

Sicuramente Cherubini non è disposto a svendere un calciatore pagato solo due anni fa più di 40 milioni dal Parma, ma è indubbio che se dovesse arrivare un’offerta intrigante, da almeno 35 milioni, i bianconeri non potrebbero non prenderla in considerazione. Da non scartare, poi, l’ipotesi che l’esterno venga inserito in qualche trattativa come possibile pedina di scambio: da prendere in esamine, a tal proposito, l’indiscrezione rilanciata da calciomercatonews.com, secondo cui la Juve potrebbe offrire il cartellino di Kulusevski ad un club di Ligue 1.

Calciomercato Juventus, Kulusevski epurato | Super scambio in Ligue 1

Stando alla medesima fonte, infatti, si potrebbe aprire una corsia preferenziale per la “Vecchia Signora”, direttamente in Ligue 1, campionato nel quale milita Renato Sanches, un profilo che ha catalizzato le attenzioni dei top club di Serie A già da anni, ma senza che si pervenisse mai alla vera e propria definizione di un affare. Il Lille, però, che attualmente ne detiene il cartellino, potrebbe essere ingolosito all’idea di cedere Sanches per Dejan Kulusevski: i due calciatori, infatti, hanno grossomodo la stessa valutazione. Tuttavia, per il lusitano c’è la fila, con Cherubini che dovrà vincere la concorrenza anche del Milan, da tempo vigile sulla mezzala.