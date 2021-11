Calciomercato, game over Juventus | Ribaltone Vlahovic: ecco le quote

Calciomercato Juventus, i bookmakers si scatenano sulla possibile destinazione di Dusan Vlahovic: le ultime novità.

Non passa giorno senza che Dusan Vlahovic non diventi uno dei temi principali di queste fredde e piovose ore invernali. L’attaccante serbo, che si sta confermando su livelli altissimi anche questa stagione, salvo clamorosi quanto inaspettati colpi di scena, non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023.

La rottura con il presidente Commisso, che pure aveva messo sul piatto un rinnovo a cifre importanti, a circa 5 milioni di euro a stagione più vari bonus al momento della firma, è insanabile, al punto che sono tante le squadre che monitorano il da farsi con estrema attenzione. L‘Arsenal è arrivato ad offrire 80 milioni di euro, cifra che rispecchia la valutazione che la Fiorentina dà al classe 2000, che però ha deciso di declinare l’offerta dei Gunners. Sullo sfondo resta viva sempre l’ipotesi Juventus, anche se i bianconeri sono obbligati a fare cassa prima di sferrare l’assalto decisivo al bomber serbo, che fa gola anche ad altri club di Premier, come il Tottenham, il Newcastle e il Manchester City.

Calciomercato Juventus, tormentone Vlahovic: l’indizio dei bookmakers

Come confermato da oddschecker.com, è il Tottenham ad avere le maggiori chances di mettere le mani su Vlahovic, il trasferimento del quale, agli Spurs, è bancato 4 volte la posta. Segue a ruota l’Arsenal, a quota 6: più staccati, invece, il Newcastle e il Manchester City, entrambi a quota 12. Interessante notare come la Juventus non venga neanche menzionata tra le papabili destinazioni, segno evidente che d’Oltremanica la “Vecchia Signora” non viene considerato un avversario credibile per le big inglesi nella corsa al gioiello della Fiorentina.