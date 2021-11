Calciomercato Juventus, clamoroso Ramsey | Ecco dove potrebbe finire

Calciomercato Juventus, il gallese è ormai un esubero ma le offerte oltremanica non mancano. E c’è una soluzione che farebbe comodo ai bianconeri.

Aaron Ramsey in questo momento è un esubero: inutile girarci troppo attorno. Il nazionale gallese, arrivato a parametro zero dall’Arsenal nell’estate 2019, è ormai fuori dal progetto bianconero. Tre stagioni complessivamente deludenti, con pochissimi e sporadici acuti, passate più tempo in infermeria che in campo. Doveva essere un affare, ma non è mai riuscito a fare la differenza. Nessuno dei tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina della Vecchia Signora (Sarri, Pirlo e adesso Allegri) è stato capace di farlo rendere al meglio o di farne un perno della squadra come lo era ai Gunners.

E se è vero che da qui a gennaio cambierà sicuramente qualcosa a centrocampo, Ramsey potrebbe essere il primo a lasciare la Juventus. Si parla di un ritorno in Inghilterra, ma non più all’Arsenal. E nemmeno in club che al momento milita in Premier League.

Calciomercato Juventus, il Fulham è interessato al gallese

Tra le più interessante a lui c’è il Fulham, un’altra londinese che in questo momento milita nella Serie B inglese, la Championship. Sì, avete capito bene. Ramsey potrebbe finire in cadetteria, con l’obiettivo di dare una mano ai ragazzi allenati dal portoghese Marco Silva che stanno facendo il possibile per tornare al piano di sopra. Un’operazione da cui la Juventus potrebbe ricavare qualcosa: l’arrivo del gallese ai Cottagers, spingerebbe l’attaccante serbo Aleksandar Mitrovic verso Torino.

Una sorta di scambio tra i due club. Perché quello dell’ultratrentenne centravanti balcanico è un profilo che può fare al caso dei bianconeri, che a gennaio hanno bisogno di una punta in grado di assicurare un certo numero di gol. I presupposti ci sarebbero, ora resta solo da capire se Ramsey sia disposto a scendere di categoria.